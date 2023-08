La hija del bodeguero asesinado en Cuzcurrita espera que a los dos detenidos "les caiga todo el peso de la Ley"

"Ya, por lo menos, hay nombres y apellidos, que era lo que yo siempre pedía y rezaba por ello", ha afirmado



La hija del bodeguero asesinado en Cuzcurrita, Yolanda Castillo, espera que "la justicia no tenga compasión con ellos y que les caiga todo el peso de la ley" tras conocer la detención de dos personas por su implicación, presuntamente, en la muerte del empresario el pasado 2 de mayo en el interior de su domicilio.

Como ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, "estoy tranquila al saber que tenemos a unos ogros, porque realmente lo son, que están ya donde tienen que estar porque no hay derecho que en estos tiempos pasen estas cosas".

Yolanda Castillo ha asegurado estar "tranquila" tras recibir las últimas informaciones que, como ha destacado, "las he conocido esta mañana cuando he estado reunida con la Comandancia y con todo el equipo".

"Todos ellos me han explicado todo lo que iban a decir en la rueda de prensa y me han dejado muy tranquila. Sé que la investigación sigue abierta y estoy contenta por el trabajo que han hecho. Siempre he confiado en su trabajo".

"Ya, por lo menos, hay nombres y apellidos, que era lo que yo siempre pedía y rezaba por ello".

De esta manera ha querido agradecer el esfuerzo y el trabajo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado durante estos tres meses de investigación. "Se lo agradeceré toda mi vida, ahora esperamos que llegue el juicio para que podamos respirar mejor".