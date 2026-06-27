Holika 2026 convertirá su recinto en una auténtica ciudad romana viva - HOLIKA

LOGROÑO, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

Holika 2026 convertirá su recinto en una auténtica ciudad romana viva

'The Eternal Flame' convertirá el recinto en un universo inspirado en la Antigua Roma con gladiadores, cuadrigas, espectáculos itinerantes, campamentos militares y una producción exclusiva en el escenario principal

Más allá de la música, 'Holika 2026' volverá a apostar por una de las señas de identidad que han convertido al festival en una experiencia única dentro del panorama nacional: una ambiciosa propuesta de tematización e inmersión inspirada en la Antigua Roma.

Bajo el concepto 'The Eternal Flame', el recinto se transformará durante varios días en una auténtica ciudad romana viva, donde miles de asistentes podrán adentrarse en un universo construido a gran escala con escenografía, personajes, espectáculos y actividades participativas repartidas por todo el festival.

El proyecto supondrá uno de los mayores despliegues de tematización realizados hasta la fecha por Holika. Desde el momento de su llegada, los asistentes convivirán con gladiadores, cónsules, diosas, soldados, esclavos y personajes inspirados en el imaginario clásico que recorrerán permanentemente el recinto.

La programación incluirá varios pases diarios de animación itinerante en diferentes zonas del festival, generando una experiencia continua que acompañará al público durante toda la jornada. Uno de los espacios más espectaculares será el Castrum Romano, un gran campamento militar tematizado que recreará la vida cotidiana de una legión romana. Este espacio contará con tiendas militares, armaduras, carros, estandartes, armamento histórico, antorchas y elementos decorativos especialmente diseñados para la ocasión.

Además de funcionar como instalación inmersiva, el Castrum ofrecerá experiencias participativas donde los asistentes podrán poner a prueba sus habilidades mediante actividades inspiradas en la época, como pruebas de lanzamiento, tiro con arco o dinámicas colectivas de asalto al campamento utilizando escudos romanos.

A lo largo de cada jornada, los desfiles se convertirán en otro de los grandes atractivos visuales del festival. Gladiadores, artistas de fuego, personajes mitológicos, caballos y cuadrigas recorrerán el recinto en espectaculares procesiones que conectarán los distintos espacios del evento. Estas intervenciones, diseñadas específicamente para Holika, reforzarán la sensación de estar inmerso en una celebración inspirada en los grandes acontecimientos públicos de la antigua Roma.

El gran momento de la programación llegará cada noche con el Circus Maximus, una producción exclusiva creada para el escenario principal. Inspirado en los legendarios espectáculos romanos, este montaje reunirá gladiadores, cuadrigas tiradas por caballos, bailarines, efectos especiales, fuego, pirotecnia y una escenografía monumental diseñada para transportar al público al corazón del Imperio. Concebido como uno de los momentos más impactantes de cada jornada, el espectáculo combinará acción, narrativa y producción visual en una propuesta sin precedentes dentro del festival.

La experiencia se completará con diferentes microespectáculos teatrales repartidos por el recinto, inspirados en rituales, ceremonias y combates de la antigua Roma. A ello se sumarán intervenciones artísticas de gran formato como un gigantesco guerrero romano articulado y una espectacular carroza tematizada acompañada por performers y artistas en zancos, elementos que reforzarán la dimensión visual y fotográfica de la experiencia. Con esta propuesta, Holika vuelve a ampliar los límites del formato festival para construir un universo propio donde música, espectáculo e inmersión conviven de forma permanente.

'The Eternal Flame' no será únicamente el hilo conductor estético de esta edición, sino una experiencia viva diseñada para que cada asistente se convierta en protagonista de una auténtica aventura romana contemporánea.

El apoyo institucional del consistorio calagurritano ha sido clave en la consolidación de Holika, en Calahorra, integrando a la ciudad en el circuito nacional e internacional de grandes festivales. El festival Holika está organizado por Burcor Producciones con la colaboración y apoyo del Ayuntamiento de Calahorra y el Gobierno de La Rioja.