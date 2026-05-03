Holika Festival 2026 convertirá Calahorra en un gran imperio musical con una experiencia inmersiva en 'Eternal flame'

Cartel Holika 2026 - HOLIKA

LOGROÑO, 3 May. (EUROPA PRESS) -

Holika Festival continúa avanzando detalles de su octava edición, que se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026 en Calahorra, reafirmando su posición como una de las grandes citas musicales del verano europeo.

Así, tras el anuncio de su potente avance de cartel, el festival presenta ahora el concepto que definirá esta nueva entrega: la creación de un gran imperio musical efímero inspirado en la antigua Roma.

Bajo el universo "The Eternal Flame", Holika 2026 da un paso más en su evolución para convertirse en una experiencia inmersiva completa.

Durante cinco días, el recinto se transformará en una ciudad romana contemporánea dedicada a la música, conectando el evento con el legado histórico de Calahorra y el imaginario de Mercaforum.

Un recinto que se integrará con la ciudad durante la semana de celebración de Holika, en un entorno privilegiado junto al paso del río Cidacos, que discurre en torno a la ciudad y el recinto de Holika.

La estructura del festival se compondrá de los diferentes escenarios -Eternal Flame Mainstage, Cathedral Stage, Oasis Stage, Colossus Stage y Rave Arena Stage-, junto a zonas como Arcadia Village, entre otras, por citar algunas de ellas, sobre las que se desarrollará una profunda mejora en ambientación, activaciones y experiencia de público.

Un espacio que presentará muchas sorpresas y novedades esta nueva edición de Holika. Uno de los grandes focos será el refuerzo del Eternal Flame Mainstage, que crecerá en protagonismo para consolidarse como el epicentro visual y narrativo del festival.

A su alrededor, Holika desplegará una programación optimizada por franjas -tarde, prime time y noche- que combinará actuaciones musicales con espectáculos temáticos.

La integración de elementos romanos será clave en esta edición, especialmente en zonas experienciales y de camping, que se transformarán en una auténtica ciudad del imperio. Instalaciones, recreaciones históricas, animación itinerante y actividades participativas permitirán al público formar parte activa del universo del festival.

Entre las grandes novedades destacan la creación de un "Castrum" o campamento romano, desfiles diarios por el recinto y la construcción de un "Circus Maximus", que acogerá un gran espectáculo central cada jornada.

Este show, programado antes de medianoche, combinará acción, narrativa y efectos especiales en una de las apuestas más ambiciosas de la historia del festival.

Un Holila 2026 que ya ha anunciado a Afrojack, Alok, Armin Van Buuren, Don Diablo, Hardwell, Korolova, Marshmello, Mathame y Timmy Trumpet encabezando un cartel internacional integrado en el universo "The Eternal Flame".

Con este planteamiento, Holika refuerza su posicionamiento como un evento que trasciende lo musical, integrando cultura, espectáculo e innovación en una propuesta única dentro del circuito europeo. La organización anunciará en las próximas semanas nuevos detalles sobre el recinto, la programación y las próximas incorporaciones al cartel.