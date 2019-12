Holika Festival celebra la navidad con una gran ronda de confirmaciones, entre ellas, Sara Socas

Publicado 29/12/2019 20:05:23 CET

LOGROÑO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El final de 2019 viene cargado de novedades para la cuarta edición de 'Holika Festival'. Después de una tercera entrega que fue un gran éxito y con la confianza de miles de "holikers" para 2020, "no queríamos dejar pasar la navidad sin unos regalos", aseguran desde la organización.

Un total de diez nombres se han sumado al cartel de un Holika Festival 2020 que se celebrará del 2 al 4 de julio en la localidad riojana de Calahorra.

Esta ronda de regalos navideños empezaba con una buena dosis de música electrónica. Wade ha sido el encargado de estrenar la nomina de artistas que nos harán darlo todo al mando de la mesa de mezclas. El techno volverá a ser una de las señas de identidad del "espíritu holiker" y es por ello que en nuestro escenario no podía faltar una gran figura como es Wade.

Polémico como pocos y talentoso como nadie. Así podríamos describir la figura de Cecilio G. El rapero catalán tiene como principal virtud no dejar a nadie indiferente con sus canciones. Holika Festival será uno de los pocos festivales afortunados en contar con su presencia en una de las actuaciones que promete grabarse a fuego en la breve pero intensa historia de nuestro festival.

Un año más Holika Festival volverá a apostar por subir a las mejores voces femeninas a su escenario. Y que mejor nombre para este objetivo que el de Sara Socas. Hace unas semanas Twitter la puso en boca de todos por sus batallas de gallos, y nuestros "holikers" podrán disfrutar en primera persona de la tremenda calidad de esta MC. Con letras que apuestan por valores como la igualdad, el respeto y el feminismo, Sara Socas es uno de los mejores ejemplos para transmitir los valores que siempre intentamos defender en Holika Festival.

Pero estos tres grandes nombres no han sido las únicas sorpresas de esta semana en Holika Festival. Santa Salut, Calero LDN, Killah Man, Swit Eme, Kill Them, Luna Ki y Skyhook han sido las otras confirmaciones que no han dudado un segundo en sumarse a nuestro "lineup". Todo ello sin olvidar las confirmaciones ya conocidas de Rels B, Bad Gyal, Ocer y Rade y Magno.

Las entradas para la cuarta edición del Holika Festival 2020 en Calahorra ya están disponibles.