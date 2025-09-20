Holika hará una preventa exclusiva del 2 al 8 de octubre para antiguos compradores

LOGROÑO 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Holika Festival anuncia una preventa exclusiva con precio especial dirigida a antiguos compradores (Holikers) como reconocimiento a su fidelidad con el proyecto nacido hace nueve años de la mano de Burcor Producciones.

La preventa estará activa del 2 de octubre a las 20,00 h al 9 de octubre a las 19,59 h. A partir del 9 de octubre a las 20,00 h se abrirá la venta general para el resto de público.

Las entradas podrán adquirirse exclusivamente en la web www.holikafestival.com

NUEVA PÁGINA OFICIAL

Ya está disponible la nueva página oficial de Holika. En ella, los usuarios podrán consultar de forma centralizada toda la información relativa a la venta de entradas, así como los diferentes packs combinados que incluyen abono para todos los días y alojamiento en la estancia.

Holika no solo ofrece música y espectáculo, sino también una experiencia integral para todos los asistentes. El festival contará con una amplia zona de camping y glamping tematizados, pensados para diferentes tipos de público y necesidades. Desde las Arcadia Gardens, con opciones individuales y dobles, hasta los grandes espacios de convivencia como el Forum Arcadia Garden (capacidad para 10 personas), los asistentes encontrarán propuestas que combinan comodidad y espíritu de comunidad.

Los amantes de la experiencia festivalera más auténtica dispondrán de las Castrum Tents, con modalidades de 2 o 4 plazas y diferentes paquetes de confort. Para quienes buscan un extra de exclusividad, el área Praetorium ofrecerá alojamientos premium como lodges, suites temáticas y paquetes especiales de 2 plazas, todos ellos diseñados para disfrutar de Holika con las máximas comodidades.

De esta forma, Holika reafirma su compromiso de convertir cada edición en una experiencia inmersiva y completa, donde el alojamiento forma parte fundamental del viaje que viven los holikers. Asimismo, en la nueva web también estará disponible la programación de actividades paralelas vinculadas a la oferta turística y cultural de La Rioja.

Asimismo, se presentará el esperado Aftermovie de la edición 2025, un contenido muy demandado por la comunidad de holikers que recoge la esencia y los momentos más destacados del festival.

La próxima edición de Holika se celebrará del 1 al 5 de julio de 2026 en Calahorra, consolidando su identidad creativa inspirada en el imaginario romano y el patrimonio histórico de la ciudad, una referencia esencial del festival desde sus inicios. En esta ocasión las fechas, que siempre coinciden con la semana previa a San Fermín, son del 1 al 5 de julio, alineando así estas dos celebraciones.

"Holika y Calahorra comparten relato: la ciudad y su pasado romano inspiran la estética, la tematización y la experiencia del festival. Volvemos en 2026 con más música, más actividades y una narrativa escénica que celebra ese legado común", señala Mario Cornago, CEO de Burcor Producciones y director de Holika, que además quiere explicar que "Holika existe gracias a quienes nos acompañan cada año. Nuestro primer pensamiento es para ellos: los holikers que han mantenido encendida la llama y que representan el corazón del festival".

Por ello, "dispondrán del precio más ventajoso en la compra de entradas, como reconocimiento a su fidelidad"

A continuación se explica cómo acceder a la venta exclusiva de Holiker:

Si eres HOLIKER (asistente en al menos una ocasión al festival): Solicita tu contraseña personal antes del 2 de octubre en: holikafestival.com/presalecode y solicita tu contraseña exclusiva.

La contraseña es personal y permite un único acceso para realizar la compra.

El 2 de octubre a las 20,00 h, accede al enlace de preventa que publicaremos en holikafestival.com, introduce tu contraseña y adquiere tus entradas a precio exclusivo.

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Calahorra se subraya: "Holika se ha consolidado como uno de los grandes festivales de España y un referente en el calendario cultural. Para nuestra ciudad es un orgullo acoger cada año un evento de esta magnitud, que proyecta la imagen de Calahorra a nivel nacional e internacional y contribuye al desarrollo cultural, económico y turístico del municipio", destacan fuentes municipales.