Un hombre de 28 años trasladado a San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 28 años ha sido trasladado al Hospital San Pedro tras sufrir un accidente de tráfico, a las 07,12 horas, al colisionar frontalmente dos vehículos en el Camino del Cristo en Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Coordinación se ha dado aviso a Policía Local y se han movilizado Bomberos de Logroño y recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Bomberos han informado que en uno de los vehículos el conductor estaba atrapado y han tenido que liberarlo, posteriormente ha sido trasladado al Hospital San Pedro.