Un hombre de 33 años trasladado al San Pedro tras volcar el vehículo en el que viajaba en Logroño

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 33 años ha sido trasladado al Servicio de Urgencias del Hospital San Pedro tras volcar, a las 11,01, el vehículo en el que viajaba en la calle Madre de Dios de Logroño, según ha informado el SOS Rioja 112.

Desde el Centro Coordinador se han movilizado a Bomberos del Ayuntamiento de Logroño, los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se puso en conocimiento de Policía Local. A la llegada de Bomberos, la Policía Local y varios particulares ya habían logrado sacar al afectado del interior del coche y posicionar el vehículo.

Los bomberos procedieron a estabilizar el automóvil, normalizar el tráfico en la vía y esparcir sepiolita para absorber los fluidos derramados sobre la calzada.