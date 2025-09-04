Un hombre de 44 años y una mujer de 53 heridos en un accidente entre un turismo y un tractor en Autol

LOGROÑO, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 44 años y una mujer de 53 heridos en un accidente entre un turismo y un tractor, que se ha producido a las 09,26 horas, en el punto kilométrico 40 de la LR-111, en el término municipal de Autol, según ha informado SOS Rioja 112.

Desde el Centro de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se movilizan recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud. El turismo se encontraba en llamas y ha quedado calcinado.

Como consecuencia del accidente, un varón de 44 años es evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra y una mujer de 53 años, al Hospital San Pedro.