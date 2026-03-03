Un hombre de 51 años, herido en un accidente de tráfico por salida de vía de un turismo en el camino de La Grajera

Archivo - Urgencias Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 51 años ha resultado herido en un accidente de tráfico, a las 13,47 horas, por salida de vía de un turismo en la rotonda de acceso a la LO-20 con el camino de La Grajera, en el término municipal de Logroño.

Según ha informado el SOS Rioja han sido varios los particulares que han dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se ha avisado a Guardia Civil y se han movilizado a Bomberos de Logroño, además de recursos de emergencias del Servicio Riojano de Salud.

El conductor del turismo ha sido trasladado al Hospital San Pedro.