Un hombre de 64 años trasladado a Los Manzanos tras ser atropellado en Avenida de Portugal de Logroño

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: jueves, 7 mayo 2026 13:33
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   LOGROÑO, 7 May. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre de 64 años, vecino de Villamediana de Iregua, ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras ser atropellado, a las 11,37 horas, en Avenida de Portugal de Logroño, según ha informado SOS Rioja 112.

   Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el

   Centro Coordinador se han movilizado a los Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud y se ha notificado a Policía Local.

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