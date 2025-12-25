Un hombre de 96 años es rescatado por los bomberos tras acceder éstos a la vivienda por la ventana

Archivo - El hombre ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 25 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un hombre de 96 años que había sufrido una caída en su domicilio ha sido rescatado por los bomberos después de que éstos accedieran a la vivienda por la ventana, tal y como ha informado el SOS Rioja.
A las 15:18 horas de hoy, un particular ha informado al Centro Coordinador de Emergencias de la caída de una persona mayor dentro de su domicilio en calle General Vara de Rey número 6 de Logroño.
Desde SOS Rioja se ha avisado a Policía Local y Nacional, y se han movilizado los Bomberos de Logroño, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud en preventivo.
Efectivos del Servicio de Bomberos han accedido a la vivienda por la ventana y han abierto la puerta desde el interior. El hombre, de 96 años, ha sido trasladado al Hospital San Pedro.