Un hombre es atendido por los servicios sanitarios tras un incendio en la cocina de su vivienda

Archivo - Al lugar acudieron los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido atendido por los servicios sanitarios tras el inicio de un incendio en la cocina de su vivienda situada en la calle General Espartero, en Logroño.

A las 22:41 horas de ayer, viernes 13 de noviembre, un particular informó a SOS Rioja del suceso, dando lugar a la movilización de los recursos de emergencia.

Agentes de la Policía Local solicitaron al Centro Coordinador de Emergencias ayuda sanitaria para un varón que, al parecer, había inhalado humo.

Por su parte, los Bomberos del Ayuntamiento de Logroño sofocaron el incendio e informaron de que se había visto afectada, únicamente, la sartén y la campana extractora.

El varón fue atendido por los sanitarios y dado de alta en el lugar, sin precisar traslado a ningún centro sanitario.