Un hombre, herido en un accidente de moto en la N-111 en Islallana

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido a última hora de esta mañana en un accidente de moto ocurrido en la N-111, en el término municipal de Islallana, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 13,31 horas de este domingo, varios particulares han alertado a SOS Rioja de un accidente de moto por salida de vía en la carreterra N-111, punto kilométrico 308, en el municipio de Islallana.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha dado aviso a Guardia Civil y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, además de activar a mantenimiento de carreteras VILLAR.

Como consecuencia del accidente, el motorista, un hombre de 63 años, ha resultado herido y ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.