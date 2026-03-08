Un hombre, herido anoche al salirse su coche de la vía en Sojuela

Archivo - Servicio de urgencias del hospital San Pedro, ambulancias - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada noche en un accidente de tráfico ocurrido en el término municipal riojano de Sojuela, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 21,30 horas de este sábado, un particular ha comunicado a SOS Rioja la salida de vía de un turismo en la carretera LR-445 en el kilómetro 1, término municipal de Sojuela.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos de Logroño junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del suceso, ha resultado herido un hombre de 50 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.