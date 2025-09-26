Un hombre, herido en un atropello en Pradejón

Archivo - Hospital de Calahorra - GOBIERNO DE LA RIOJA - Archivo

LOGROÑO, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido este mediodía al ser atropellado en el término municipal de Pradejón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,50 horas de este viernes, un particular ha alertado a SOS Rioja del atropello de un varón en la intersección de la travesía de la LR-280 con la calle La Fuente en Pradejón.

Desde el Centro de Emergencias se ha movilizado a Guardia Civil, Bomberos del CEIS y Recursos de Emergencias del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del atropello, ha resultado herido un hombre, que ha tenido que ser evacuado al Servicio de Urgencias del Hospital de Calahorra.