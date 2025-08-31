Un hombre, herido al caerse de su moto en la N-111 en Pradillo

Archivo - Ambulancias a las puertas de Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - CSIF - Archivo

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico sufrido con su motocicleta en la N-111 en la localidad de Pradillo, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencia SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 11,21 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la caída de un motorista a la altura del KM-287 de la N-111, en el término municipal de Pradillo.

Desde SOS Rioja se ha movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y a la empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando a su vez a Guardia Civil.

Como consecuencia del citado accidente, ha resultado herido un varón, de 60 años y vecino de Navarrete, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de Logroño.