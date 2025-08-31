Un hombre, herido esta madrugada en un accidente de tráfico en la N-232 en Cuzcurrita

LOGROÑO, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta pasada madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en la carretera nacional N-232, en el término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 6,31 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la salida de vía de un coche a la altura del km-459 de la N-232, en el término municipal de Cuzcurrita de Río Tirón.

Desde SOS Rioja se ha movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud, Bomberos del CEIS y a la empresa de Mantenimiento de la Nacional, alertando su vez a Guardia Civil.

Como consecuencia del accidente, ha resultado herido un hombre, de 52 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.