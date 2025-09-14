Un hombre, herido esta madrugada en Logroño en un accidente con su patinete eléctrico

Archivo - Urgencias del Hospital San Pedro de Logroño - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha resultado herida esta madrugada en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 4,26 horas de este domingo, un particular ha comunicado al Centro de Emergencias la caída de una persona de un patinete eléctrico en la calle Lardero de la capital riojana.

Desde SOS Rioja se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y se ha alertado igualmente a la Policía Local logroñesa.

Como consecuencia del citado siniestro ha resultado herido un varón, de 40 años y vecino de Logroño, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la ciudad.