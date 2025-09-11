Un hombre, herido esta mañana al chocar un turismo y un patinete en Logroño

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido esta mañana en un accidente de tráfico ocurrido en Logroño entre un coche y un patinete, según los datos facilitados por el Servicio de Emergencias SOS Rioja 112.

De acuerdo con estas informaciones, sobre las 7,58 horas de este jueves, un particular ha alertado a SOS Rioja de una colisión entre un turismo y un patinete en la calle Duquesa de la Victoria, a la altura del CARPA, en Logroño.

Desde el Centro Coordinador de Emergencias se ha informado a Policía Local y se han movilizado a los recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud.

Como consecuencia del accidente ha resultado herido el conductor del patinete, un hombre de 36 años, que ha tenido que ser trasladado al Hospital San Pedro de la capital riojana.