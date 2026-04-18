Un hombre trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente por salida de vía de vehiculo en AP-68

Archivo - Hospital de Calahorra - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado al Hospital de Calahorra tras sufrir un accidente de tráfico, a las 12,36 horas, por salida de vía de vehículo en el punto kilométrico 178,500 de la AP-68, en el término municipal de Calahorra, según ha informado el SOS Rioja 112.

Ha sido un particular el que ha dado aviso del suceso. Desde el Centro de Coordinación se han movilizado a los Recursos Sanitarios del Servicio Riojano de Salud y Bomberos del CEIS, alertando a su vez a Guardia Civil y AP-68.