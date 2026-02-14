Un hombre trasladado al Hospital 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico por salida de vía en Sotés

Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja
Archivo - Hospital Los Manzanos de La Rioja - LOS MANZANOS - Archivo
Europa Press La Rioja
Publicado: sábado, 14 febrero 2026 12:55
Seguir en

   LOGROÑO, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

   Un hombre ha sido trasladado al Hospital Viamed 'Los Manzanos' tras sufrir un accidente de tráfico, a las 09,56 horas, por salida de vía en la carretera A-12, kilómetro 99, sentido Logroño, dentro del término municipal de Sotés, según ha informado el SOS Rioja 112.

   Desde el Centro de Coordinación se ha informado a Guardia Civil y se han movilizado a los Bomberos del CEIS Rioja, junto con recursos de emergencia del Servicio Riojano de Salud, así como personal de mantenimiento de la vía, debido a los daños ocasionados en las biondas y a la presencia de tierra en la calzada.

   El conductor del turismo es atendido en el lugar del accidente y posteriormente es evacuado en ambulancia al Servicio de Urgencias del Hospital Viamed Los Manzanos.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado