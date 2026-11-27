Homenaje y recuerdo a las víctimas del atentado de ETA de la calle Ollerías de Logroño del que hoy se cumplen 46 años - AYUNTAMIENTO DE LOGROÑO

LOGROÑO, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Logroño, Conrado Escobar, junto a otros miembros de la Corporación, ha participado hoy el acto de homenaje organizado por el Ayuntamiento de Logroño y la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) de La Rioja, en recuerdo de las víctimas del atentado cometido por la banda terrorista ETA el 27 de noviembre de 1980 en la calle Ollerías, en el que asesinaron a tres personas y una más resultó herida de gravedad.

El acto de homenaje en el 46 aniversario del atentado ha tenido lugar junto a la placa colocada para conmemorar dicho atentado en la calle Ollerías. Además del primer edil, han intervenido la concejal de Pleno y Relaciones Institucionales, Leonor González, el delegado de la Asociación de Víctimas del Terrorismo en La Rioja, Víctor Manuel López, y familiares de las víctimas.

Las víctimas mortales de este atentado terrorista fueron Miguel Ángel San Martín Fernández, Carlos Fernández Valcárcel y Joaquín Martínez Simón. Una cuarta persona, José Luis Hernández Hurtado, resultó herido de gravedad.

Este viernes, 27 de noviembre, se conmemora el 46 aniversario de este atentado, por lo que "tanto el Ayuntamiento como la asociación hemos querido acompañar a los familiares de las víctimas con un merecido homenaje para no olvidar lo que ocurrió y recordar el compromiso de nuestra ciudad con la paz y el apoyo a las víctimas del terrorismo", ha expresado el alcalde.

"Logroño es hoy una ciudad de convivencia en la que sus vecinos y vecinos pueden vivir con libertad y futuro, pero no siempre fue así. Nuestra ciudad, como tantas otras, sufrió la barbarie del terrorismo de ETA y es una responsabilidad no olvidar la historia reciente, aunque sea dolorosa y, un día como hoy, se truncara la vida de cuatro familias logroñesas, todos ellos merecen nuestro pensamiento y nuestro sentido recuerdo", ha manifestado Escobar, quien considera que "el entendimiento, el respeto, la razón y el diálogo deben estar siempre por delante de cualquier acto de violencia".

En el acto de homenaje y recuerdo se ha realizado una ofrenda floral y se ha guardado un minuto de silencio.