El Hospital de Calahorra incorpora una planta fotovoltaica para mejorar en eficiencia y en sostenibilidad energética - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Riojano de Salud (SERIS) ha culminado la instalación de una nueva planta solar fotovoltaica destinada al autoconsumo eléctrico en el Hospital Universitario de Calahorra. La actuación permitirá al centro hospitalario riojabajeño generar parte de la energía que consume mediante una fuente renovable, mejorar en eficiencia y en sostenibilidad energética

La instalación se ha realizado sobre la cubierta del edificio de gestión del Hospital de Calahorra y cuenta con una potencia instalada de 59 kWp/50 kWn. El sistema, basado en módulos de alta eficiencia e inversores trifásicos de última generación conectados a la red IP del centro, tiene una producción estimada de 84.680 kWh anuales.

La planta fotovoltaica combina el suministro de la red eléctrica convencional con la generación solar directa durante las horas de radiación. De este modo, contribuye a optimizar el consumo eléctrico del centro hospitalario y a reducir su huella de carbono. El suministro eléctrico total del Hospital de Calahorra supera los 2,4 millones de kWh anuales.

La instalación dispone además de sistemas avanzados de monitorización y gestión telemática del rendimiento energético, que permiten realizar un seguimiento continuo del funcionamiento de los equipos y asegurar el máximo rendimiento de la planta solar desde su puesta en servicio.

Esta actuación está financiada con fondos procedentes del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, en el marco del Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria del Ministerio de Sanidad

INSTALACIONES FOTOVOLTAICAS TAMBIÉN EN CINCO CENTROS DE SALUD

Junto a la actuación desarrollada en el Hospital de Calahorra, el despliegue de instalaciones solares fotovoltaicas de autoconsumo se ha completado en cinco centros de salud de Atención Primaria de La Rioja: el Centro de Salud Espartero cuenta con una instalación de 37,5 kWp; el Centro de Salud Siete Infantes de Lara, con 59 kWp; el Centro de Salud Cascajos, con 48,5 kWp; el Centro de Salud de Santo Domingo de la Calzada, con 88,5 kWp, y el Centro de Salud de Alfaro, con 22 kWp.