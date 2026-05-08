El Hospital Universitario de Calahorra activa por primera vez la atención urgente a un ictus grave desde La Rioja Baja

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LOGROÑO 8 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario de Calahorra ha atendido por primera vez en su historia un ictus grave mediante un procedimiento coordinado con la Unidad de Ictus del Hospital Universitario San Pedro, un hito asistencial que evidencia el fortalecimiento de la capacidad resolutiva del hospital de referencia de La Rioja Baja tras su integración en el Servicio Riojano de Salud (SERIS).

La actuación se produjo ayer, cuando una paciente de 78 años, vecina de La Rioja Baja y que se encontraba en el propio Hospital Universitario de Calahorra, sufrió un ictus grave que requirió atención urgente e inmediata.

Gracias a la coordinación entre los servicios de Urgencias, Neurología y Radiología del Hospital Universitario de Calahorra y del Hospital Universitario San Pedro, así como a la intervención del 061, se activó de forma inmediata el protocolo asistencial para este tipo de emergencias tiempo-dependientes.

La paciente fue atendida en el propio Hospital Universitario de Calahorra, donde se le practicaron de manera urgente las pruebas diagnósticas necesarias, incluido un escáner cerebral, y se le administró el tratamiento farmacológico indicado en este tipo de casos, permitiendo agilizar su atención antes de su posterior traslado a un centro especializado para completar la asistencia.

MEJORA EN LA COORDINACIÓN ASISTENCIAL A LOS PACIENTES

Hasta la integración del Hospital Universitario de Calahorra en el SERIS, el circuito asistencial habría obligado a trasladar inicialmente a la paciente al Hospital Universitario San Pedro para su valoración, diagnóstico y tratamiento, lo que suponía añadir tiempo a la atención de una patología en la que cada minuto resulta decisivo para reducir secuelas y mejorar el pronóstico clínico.

Este primer caso pone de manifiesto la mejora en la coordinación asistencial derivada de la integración del Hospital Universitario de Calahorra en la red pública sanitaria riojana, con protocolos compartidos, sistemas de información integrados y trabajo coordinado entre profesionales de distintos dispositivos asistenciales para ofrecer una respuesta más rápida, eficaz y segura a los pacientes de La Rioja Baja.