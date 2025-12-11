El Hospital Universitario de Calahorra celebra su 25º aniversario reconociendo sus profesionales y su futuro - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

El teatro Ideal de Calahorra ha acogido este jueves, 11 de diciembre, la gala '25 años latiendo contigo', un acto conmemorativo organizado por la Consejería de Salud y Políticas Sociales del Gobierno de La Rioja para celebrar el aniversario del Hospital Universitario de Calahorra y reconocer la dedicación de los profesionales que han construido su trayectoria desde que abriera sus puertas en el año 1999 hasta la actualidad.

La jornada ha ofrecido una mirada colectiva a la identidad del centro: un hospital cercano, moderno, en crecimiento constante y construido sobre el esfuerzo humano de quienes, durante un cuarto de siglo, han hecho posible una atención sanitaria de calidad. Los vídeos proyectados -con anécdotas, recuerdos, momentos espontáneos y testimonios llenos de complicidad del personal- han sido uno de los elementos más emotivos y celebrados del acto, evidenciando el buen clima interno, el orgullo de pertenencia y el carácter profundamente humano que define este hospital.

La gala ha incluido intervenciones de la directora del hospital, Patricia Martín, de la alcaldesa de Calahorra, Mónica Arceiz, así como actuaciones musicales, una conferencia sobre longevidad y cuidados impartida por el economista José Antonio Herce y un emotivo reconocimiento a un grupo de 113 profesionales que iniciaron su labor hace 25 años, que en algunos casos continúan en activo y otros están ya jubilados.

Patricia Martín ha agradecido "la implicación y el cariño de los profesionales del centro en la organización de este acto tan emotivo" y ha destacado el merecido homenaje a los profesionales que iniciaron esta andadura "como el momento más emocionante".

Especialmente destacada ha sido la intervención del enfermero Constancio Jiménez, que ha repasado la evolución del hospital desde sus primeros días, subrayando cómo la comunidad profesional ha construido una cultura propia basada en la cercanía, la vocación y el compromiso.

UN HOSPITAL QUE SIGUE CRECIENDO

El aniversario llega en un momento clave para el Hospital de Calahorra, inmerso en un proceso de modernización, ampliación de servicios y refuerzo de su capacidad asistencial. En los últimos años se han incorporado nuevas tecnologías diagnósticas, se ha aumentado el número de profesionales en áreas estratégicas y se ha consolidado la coordinación con la red del SERIS, lo que ha permitido al centro mejorar su actividad, ampliar cartera de servicios y reforzar su papel como pilar asistencial para más de 75.000 riojanos y también para vecinos de municipios limítrofes.

Esta apuesta se refleja igualmente en el incremento sostenido de presupuesto y en el proyecto de ampliación previsto para 2026, con nuevos espacios y consultas destinadas a especialidades en expansión.

Un ambiente festivo que simboliza el futuro del hospital La gala ha contado con actuaciones musicales, números de danza, premios de los concursos literarios y de dibujo y la proyección final de vídeos de "tomas falsas", que han arrancado sonrisas entre el público y han contribuido a un ambiente festivo y cercano.

El acto ha sido clausurado por la consejera de Salud y Políticas Sociales, María Martín, quien ha trasladado su agradecimiento a los profesionales y ha subrayado que el hospital encara su futuro con energía renovada, ilusión y una clara proyección de crecimiento.

25 AÑOS QUE MIRAN HACIA ADELANTE

Más allá de los datos, la celebración de hoy ha demostrado que el Hospital de Calahorra es mucho más que una infraestructura sanitaria: es un símbolo de identidad para la comarca, un espacio de trabajo construido desde la colaboración y un proyecto colectivo que continúa evolucionando, ampliando servicios y preparándose para los retos sanitarios de las próximas décadas.