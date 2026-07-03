Los hospitales de La Rioja realizarán más de 2.350 transfusiones de sangre durante el verano para más de 750 pacientes

El Banco de Sangre de La Rioja hace un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre durante los meses estivales y garantizar así el abastecimiento - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hospitales de La Rioja atienden cada verano a una media de 764 pacientes que precisan transfusiones de sangre y hemoderivados. Entre el 21 de junio y el 21 de septiembre de los tres últimos años se administraron una media de 2.372 unidades de componentes sanguíneos, una actividad asistencial que pone de manifiesto la necesidad de mantener unas reservas estables durante el periodo estival.

De acuerdo con estos datos, el Banco de Sangre de La Rioja hace un llamamiento a la ciudadanía para donar sangre durante los meses estivales y garantizar así el abastecimiento de componentes sanguíneos en los hospitales de la comunidad autónoma.

Para este periodo se prevé que más de 750 pacientes necesiten una o varias transfusiones, para lo que será necesario disponer de aproximadamente 2.000 unidades de hematíes, 200 de plasma y 150 de plaquetas.

En los últimos tres veranos, el número de pacientes atendidos se ha mantenido estable, con 740 pacientes en 2023, 771 en 2024 y 781 en 2025. En ese mismo periodo, los hospitales riojanos transfundieron 2.216, 2.308 y 2.593 componentes sanguíneos respectivamente, cifras que reflejan una demanda asistencial sostenida e incluso creciente.

En este sentido, la campaña de verano del Banco de Sangre de La Rioja, 'Un poco de tu verano da mucha vida', estrena este año una imagen renovada, con la que se pretende reforzar la sensibilización sobre la necesidad de donar sangre durante el periodo estival y recordar que la demanda hospitalaria de componentes sanguíneos se mantiene constante.

Como parte de esta campaña, la nueva unidad móvil del Banco de Sangre se desplazará a más de 50 municipios de La Rioja para acercar la donación a la ciudadanía durante los meses de verano con más de 140 campañas itinerantes. Todas las personas que deseen donar sangre en la unidad móvil pueden consultar su ubicación y horarios en la web del centro de transfusión.

Además, el centro de transfusión, ubicado en el Hospital Universitario San Pedro, permanecerá abierto de lunes a viernes, de 8 a 20 horas, y los sábados, de 9 a 14 horas.

DONACIÓN INMEDIATA TRAS VIAJAR FUERA DE ESPAÑA

La Rioja dispone desde 2024 de una técnica diagnóstica que permite detectar la presencia de distintos virus transmitidos por mosquitos, lo que ha reducido significativamente las restricciones para donar sangre tras viajar fuera de España.

Gracias a esta técnica, las personas que regresen de zonas con riesgo de virus como el Nilo Occidental, dengue, zika o chikungunya pueden donar sangre de forma inmediata sin necesidad de esperar los 28 días de exclusión que se aplicaban anteriormente.

Esta medida mejora la seguridad transfusional y amplía la base de potenciales donantes, un aspecto especialmente relevante durante el verano, cuando aumentan los desplazamientos al extranjero.

No obstante, se mantienen las exclusiones temporales de seis meses para quienes hayan viajado a zonas con riesgo de enfermedad de Chagas y de cuatro meses para los desplazamientos a áreas con riesgo de malaria.

TRES ÚNICOS REQUISITOS PARA DONAR SANGRE.

Para donar sangre es necesario tener entre 18 y 65 años, pesar más de 50 kilogramos y encontrarse en bien de salud. Las personas interesadas deberán acudir al centro de transfusión o a la unidad móvil provistas de su DNI o carné de donante.

Antes de la extracción se realizará una entrevista médica y se comprobarán la tensión arterial y los niveles de hemoglobina.

Tras la donación, el Banco de Sangre ofrecerá un refrigerio con el fin de recuperar el volumen de sangre extraído.

Aunque siempre son necesarias donaciones de todos los grupos sanguíneos, en estos momentos la mayor demanda se concentra en los grupos A- y O-, por lo que se hace un llamamiento especial a las personas pertenecientes a estos grupos para que acudan a donar.