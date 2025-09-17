Los hospitales del SERIS incorporan un identificador en las pulseras de los pacientes con alergias a medicamentos

LOGROÑO 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, Día de la Seguridad del Paciente, el SERIS prioriza la cultura de seguridad del paciente como elemento clave de la calidad asistencial. De hecho, incorporó a su estructura organizativa una Dirección que engloba esta competencia y que, en los últimos meses, ha desarrollado diferentes protocolos de acogida a nuevo personal que se incorpora en los distintos ámbitos asistenciales, a los que se les ofrece formación en seguridad del paciente, entre otras acciones.

Con el objetivo de identificar áreas de mejora y garantizar una atención de excelencia, se han desplazado por los centros para detectar posibles puntos de mejora que han servido como base para implementar distintos proyectos: mejoras en la accesibilidad, en la identificación correcta de los pacientes...

La última iniciativa ha sido el programa de identificación de pacientes con alergias medicamentosas a los que se les asigna una pulsera con identificador específico único e intransferible.

Los profesionales de la Unidad de Calidad, Seguridad del Paciente y Continuidad Asistencial del SERIS han puesto en marcha rondas de seguridad (WalkRounds) en los centros sanitarios y servicios hospitalarios de La Rioja.

Estas visitas estructuradas permiten detectar posibles riesgos para la seguridad del paciente, al tiempo que fomentan una cultura de mejora continua y refuerzan la comunicación entre los equipos asistenciales y los responsables de gestión. Asimismo, La Rioja participa activamente en los proyectos impulsados por el Ministerio de Sanidad para la prevención de infecciones hospitalarias, como los programas 'Bacteriemia Zero' e 'Infección Quirúrgica Zero'.

Gracias a estas iniciativas y al trabajo de los profesionales, el Hospital San Pedro registra la segunda menor prevalencia de infecciones nosocomiales de España -solo por detrás de Navarra- según el Estudio Nacional de Prevalencia de Infecciones Nosocomiales 2024 (EPINE).