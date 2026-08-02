El Hotel Echaurren celebra en agosto la IV edición del ciclo 'Charlas y Conferencias Históricas Ricardo Aransay'

Archivo - Vista panorámica de la villa de Ezcaray - ASOCIACIÓN DE HOTELES DE EZCARAY - Archivo

LOGROÑO 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hotel Echaurren Relais & Châteaux volverá a convertir Ezcaray en un punto de encuentro para la historia y la cultura durante el próximo mes de agosto, con la IV edición del Ciclo de Charlas y Conferencias Históricas Ricardo Aransay, una iniciativa que se ha consolidado como una de las citas culturales del verano en La Rioja.

Organizado por el Hotel Echaurren Relais & Châteaux y coordinado por el historiador Miguel Ángel de Bunes, el ciclo de charlas rinde homenaje a Ricardo Aransay, investigador y gran conocedor de la historia de Ezcaray, y da continuidad a la apuesta por la difusión histórica y cultural impulsada por el chef Francis Paniego.

Este ciclo, que se celebra cada verano en el Salón de la Galería del hotel, ha reunido a lo largo de sus cuatro ediciones a historiadores, periodistas, escritores y destacadas personalidades del ámbito cultural riojano y nacional.

Fiel a su espíritu solidario, el ciclo mantendrá su carácter benéfico. Las entradas tendrán un precio de 5 euros y podrán adquirirse en la recepción del Hotel Echaurren Relais & Châteaux. La recaudación se destinará íntegramente a la Residencia de Ancianos Jesús Nazareno de Ezcaray.

PROGRAMA

MIÉRCOLES, 5 DE AGOSTO. 19,00 horas. Pablo García-Mancha. Periodista y escritor.

Presentación del libro: El tanquista de Tiananmén.

JUEVES, 20 DE AGOSTO. 19,00 horas. Miguel Ángel de Bunes. Doctor en Historia y miembro del CSIC.

Conferencia: La ermita de la Virgen de Allende y otros barrios de Ezcaray.

MIÉRCOLES, 26 DE AGOSTO. 19,00 horas. Andoni Luis Aduriz. Jefe de cocina del Restaurante Mugaritz (dos estrellas Michelin).

Presentación del libro: 'No sé. Y otras certezas'.