Humanización e IA, claves de la Facultad de Ciencias de la Salud que ofrece formación puntera con la mejor tecnología - EUROPA PRESS

LOGROÑO 8 Oct. (EUROPA PRESS) - Humanización e Inteligencia Artificial son las dos características fundamentales que definen al recién inaugurado 'Edificio 1' de la Facultad de Ciencias de la Salud que ya se encuentra en pleno rendimiento con instalaciones punteras y tecnología de vanguardia para preparar a los alumnos de grado de Enfermería y Medicina en su futuro laboral.

Un edificio que este jueves han visitado la rectora de la UR, Eva Sanz, junto al presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, y el viceconsejero de Educación, Universidades y FP, Miguel Ángel Fernández, y de Salud y Políticas Sociosanitarias, José Antonio Oteo, entre otras autidades.

Durante la visita, la rectora ha destacado que con la implantación del grado de Medicina "han venido muchas mejoras" para la propia universidad como es este 'Edificio 1' -situado en Duquesa de la Victoria, número 88 de Logroño- al que se le sumará otro nuevo para albergar toda la infraestructura necesaria.

"EN TIEMPO Y FORMA"

Tras asegurar que los plazos se han cumplido "en tiempo y forma", Eva Sanz tenía claro que el comienzo de este edificio debía ser "con todas las instalaciones significativas y singulares de cada grado en condiciones y con vocación de permanencia".

"Un hito y un desafío que hemos logrado gracias a la colaboración del Gobierno riojano y de la Universidad de La Rioja", ha afirmado.

En concreto, el edificio que hoy han visitado las autoridades aglutina espacios singulares entre los que destacan, entre otros, la simulación, en donde se recrean distintos espacios de un hospital sanitario que será fundamental para los estudiantes de Medicina y de Enfermería.

En ellos, ha dicho la rectora, "podrán enfrentarse a una situación lo más cercana posible a una situación real hospitalaria para que puedan practicar".

Además, la rectora ha destacado que en ambos grados trabajan dos pilares fundamentales como son la humanización y la inteligencia artificial. "Queremos preparar a los profesionales sanitarios del futuro para que sepan utilizar la inteligencia artificial dentro de los procesos asistenciales pero sin perder de vista la persona y la humanización en el trato".

Con todo ello, ha señalado la rectora la Facultad de Ciencias de la Salud se ha situado "como referente" a nivel de Estado con respecto a los grados en Enfermería y a los grados en Medicina.

FORMACIÓN PUNTERA

Por su parte, el presidente del Gobierno de La Rioja, Gonzalo Capellán, ha resaltado que este edificio cuenta "con todo el equipamiento más avanzado desde el punto de vista tecnológico para facilitar y hacer puntera la formación que van a recibir los estudiantes y futuros profesionales sanitarios en al UR".

Ha reconocido que todo ello ha sido posible, además de por la financiación del Gobierno riojano, "por todos los equipos profesionales que están detrás y que con una labor a veces invisible".

De esta manera, el presidente riojano celebra que los alumnos puedan disfrutar de estos medios, con los mejores equipamientos y las mejores capacidades para desarrollar todas sus habilidades futuras con la tecnología más avanzada "tal y como se puede ver en sus laboratorios, equipamientos, incorporación de la inteligencia artificial, la simulación... y todo ello con un trato personalizado".

Pero Gonzalo Capellán ha querido dejar claro que el impulso proseguirá en los próximos años y la Facultad de Ciencias de la Salud seguirá creciendo y haciendo que La Rioja sea un lugar atractivo "para que todos esos jóvenes que tienen vocación y ganas de servir a la sociedad, de cuidarlas y de desarrollar una profesión sanitaria, puedan encontrar aquí, en nuestra tierra, en la Universidad de La Rioja, el mejor lugar para hacerlo".

Lo harán gracias al "equipamiento más moderno y la última tecnología" pero también "con la mayor calidad y excelencia como todos los estudios de esta universidad".

LOS ALUMNOS, SATISFECHOS

Tras las palabras de las autoridades, dos alumnas del grado de Enfermería han mostrado sus primeras impresiones tras comenzar a estudiar en las nuevas instalaciones. Nicolle Perea ha puesto en valor la calidad de los espacios que "nos permite no solo ver, sino también entrar a la práctica".

Dorota Wlodarczyk, que ha entrado a la universidad por el acceso de personas mayores de 45 años, ha agradecido la oportunidad "y la facilidad" que ha encontrado aquí.

Natural de Polonia reconoce que "aunque hay alguna barrera idiomática, me he sentido muy acogida y me ayudan en todo lo que pueden".

Finalmente, Ariel Alves, estudiante de primer año de Medicina ha agradecido la incorporación de estos estudios en la Universidad riojana. "Yo soy de Entrena y si me hubiese tenido que ir a otra comunidad, como le ha pasado a otros compañeros, sería una situación compleja". Aunque hay "ciertos defectos propios de ser un edificio nuevo y el primer año", el estudiante confía en que se subsanen proximamente.