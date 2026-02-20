"La IA Hará Que Seamos Más Conscientes De Nuestra Salud Y A Los Médicos Más Precisos" - PROEDUCA

La inteligencia artificial marcará el inicio de una nueva era sanitaria que permitirá a los ciudadanos ser "más conscientes de su salud" y a los facultativos ser "más precisos" en su labor clínica. Así lo ha afirmado Pedro Díaz Yuste, director general de Savia (la plataforma de salud digital de Mapfre), quien asegura que el impulso de esta tecnología se traducirá en vidas "más largas, más sanas y felices".

Estas declaraciones han tenido lugar durante un encuentro académico organizado este miércoles por UNIPRO, la Universidad Digital Europea para los profesionales. En la sesión, moderada por Sara Álvarez, directora de Desarrollo Académico Internacional de la Facultad de Salud de UNIPRO, se ha analizado el impacto presente y futuro de la IA en el sector, destacando su papel clave en la transformación de la relación entre pacientes y profesionales sanitarios.

El protagonista del foro resaltó la necesidad de un enfoque responsable: "La IA se puede utilizar muy bien por los médicos para mejorar sus predicciones, sus diagnósticos, su servicio, pero siempre con supervisión humana". El directivo recordó que Mapfre fue la primera aseguradora española en publicar un manifiesto de uso ético y responsable de la IA, con el objetivo de garantizar aplicaciones seguras tanto para profesionales como para asegurados.

Uno de los ejes de su intervención fue el papel creciente del paciente como protagonista de su salud. Díaz subrayó la importancia de contar con una historia clínica unificada, accesible en cualquier momento: "Que yo, desde mi móvil, pueda recuperar la radiografía que me hice hace cinco años y compartirla con mi médico es algo transformador". A su juicio, la tecnología y la IA permiten ofrecer información integrada de la salud, un elemento que considera clave para una atención más eficiente y personalizada.

CONCIENCIA DEL BIENESTAR PROPIO GRACIAS A LA IA

El experto en salud hizo hincapié en que las soluciones digitales están facilitando que cada persona tome conciencia de su bienestar. "Los estudios dicen que tu salud y las enfermedades que desarrollarás dependen de tu genética y, sobre todo, de tus hábitos de vida", afirmó, insistiendo en que estos últimos tienen un peso mucho mayor. En su visión, la inteligencia artificial será decisiva para personalizar recomendaciones, anticipar riesgos y mejorar la prevención: "Si yo me comprometo con mis hábitos, puedo tener una vida mucho más larga y mucho más sana".

Díaz incidió en el creciente impacto de la inteligencia artificial en la mejora de la precisión clínica. Se refirió al uso de algoritmos en diagnóstico, interpretación de imágenes y gestión de consultas, permitiendo que los profesionales centren su tiempo en el paciente. Además, avances como AlphaFold, IA desarrollada por DeepMind , suponen "un uso esperanzador de la IA para ayudar a los investigadores a curar enfermedades", señaló.

Durante la sesión también detalló cómo Mapfre y su filial Savia ya incorporan inteligencia artificial en servicios concretos. Desde asistentes conversacionales para orientar al usuario, hasta sistemas de reembolso automatizado mediante lectura inteligente de facturas o programas de fisioterapia online que corrigen la postura en tiempo real: "Esto no es una IA que te soluciona la vida, pero sí te resuelve pequeñas cosas que mejoran mucho el servicio: la IA de las pequeñas cosas", explicó.

IA COMO PALANCA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD

En relación con el impacto laboral, Díaz lanzó un mensaje de tranquilidad y realismo: "Para la gente que quiera trabajar, se forme y aporte valor, seguirá habiendo trabajo". Argumentó que la IA no eliminará ocupaciones, sino que obligará a los profesionales a adaptarse y convertirse en expertos que integren esta tecnología en su día a día. "La IA no está aquí para sustituir a los médicos", enfatizó.

Mirando al futuro, previó que en pocos años conviviremos con asistentes personales basados en IA y que los profesionales sanitarios serán "ultra-médicos", mucho más precisos y eficientes.

