La IA prevé que Logroño registre un aumento de precios de compraventa al cierre del segundo trimestre en La Rioja

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LOGROÑO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia Artificial prevé que Logroño (3,4 por ciento) registre un aumento de los precios de compraventa de viviendas en La Rioja a nivel trimestral (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026). Esta es la principal estimación del Índice predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, que permite adelantarse al comportamiento del mercado y prever la evolución de los precios de la vivienda de compra a nivel trimestral.

Desde enero de 2025, Fotocasa publica trimestralmente las estimaciones de esta revolucionaria aplicación desplegada gracias al uso combinado de tecnologías como la Inteligencia Artificial y el Big Data, puestas al servicio del mercado de la vivienda.

"Con subidas previstas en la gran mayoría de las capitales, lo más relevante es que ya no son únicamente los grandes polos tradicionales los que lideran las subidas, sino que estamos viendo cómo el interior peninsular también gana protagonismo. Este es un efecto de redistribución de la demanda, impulsado por la búsqueda de precios más accesibles ante la elevada presión en los grandes mercados. Muchas ciudades medianas están absorbiendo parte de esa demanda, lo que está tensionando sus precios. Mientras la demanda se mantiene muy activa, apoyada en unas condiciones de financiación más favorables, la falta de vivienda disponible continúa siendo el principal factor que elevará los precios", explica María Matos, directora de Estudios de Fotocasa.

A nivel nacional, el Índice Predictivo de compra DataVenues de Fotocasa, correspondiente al cierre del segundo trimestre de 2026, anticipa una evolución mayoritariamente alcista de los precios de la vivienda de compraventa en España. La previsión de la herramienta apunta a incrementos trimestrales destacados en 42 de las ciudades analizadas.

Las subidas más intensas previstas para el segundo trimestre de 2026 (es decir, comparando la evolución estimada entre el 1 de abril y el 30 de junio de 2026) vuelven a localizarse en el interior peninsular, seguidas muy de cerca por plazas del sur del país.

Concretamente, Soria encabeza el ranking nacional con un incremento trimestral estimado del 12,7 por ciento, seguida de Ciudad Real (7,5 por ciento) y Jaén (7,2 por ciento). En el centro peninsular destacan los ascensos de Castilla y León y Castilla-La Mancha. Además de las revalorizaciones de Soria, Ciudad Real y Jaén, la herramienta adelanta repuntes muy significativos en Ávila (7,1 por ciento), Segovia (5,9 por ciento), Cuenca (4,8 por ciento), Salamanca (4,1 por ciento), León (3,7 por ciento), Guadalajara (2,5 por ciento), Albacete (2,4 por ciento), Valladolid (2,3 por ciento), Zamora (1,5 por ciento) y Toledo (1,2 por ciento).

SUBIRÁN LOS PRECIOS EN 42 CIUDADES AL CIERRE DEL SEGUNDO TRIMESTRE

Según la previsión del índice, el número de ciudades con valores de compraventa alcistas alcanzará la cifra de 42 al finalizar el mes de junio de 2026. Además del dinamismo de las dos Castillas, el avance de los precios se consolida con fuerza en gran parte de Andalucía. Acompañando a Jaén, se registrarán notables subidas en Granada (6,8 por ciento) y Córdoba (3,1 por ciento), a las que se sumarán en menor medida Cádiz (0,9 por ciento), Huelva (0,9 por ciento) y Sevilla (0,7 por ciento). Igualmente, el modelo anticipa una tracción importante en Galicia y Cataluña.

En el territorio gallego subirán de precio de forma robusta A Coruña (5,8 por ciento), Pontevedra (5,4 por ciento) y Orense (5,2 por ciento), junto al ligero repunte de Vigo (1,2 por ciento). Por su parte, todas las capitales catalanas muestran tendencia positiva: Lleida (5,2 por ciento), Girona (4,5 por ciento), Tarragona (2,9 por ciento) y Barcelona (1,9 por ciento).

A lo largo del arco mediterráneo y Aragón, se prevén también incrementos en Teruel (4,2 por ciento), Valencia (4,0 por ciento), Castellón de la Plana (3,3 por ciento) y Zaragoza (2,9 por ciento). La senda alcista se extiende al norte y otras regiones del país, con avances en la cornisa cantábrica para Bilbao (2,4 por ciento), Oviedo (2,3 por ciento), Vitoria (0,7 por ciento), San Sebastián (0,6 por ciento) y un ligerísimo aumento en Santander (0,1 por ciento). Finalmente, completan el mapa de subidas trimestrales Murcia (4,0 por ciento), Logroño (3,4 por ciento), Cáceres (2,4 por ciento), Madrid (1,9 por ciento), Badajoz (0,9 por ciento) y, en el archipiélago canario, Santa Cruz de Tenerife (0,7 por ciento) y Las Palmas de Gran Canaria (0,5 por ciento).

BAJADAS PREVISTAS EN 9 LOCALIDADES ESPAÑOLAS

En el extremo opuesto, el índice anticipa descensos trimestrales limitados a 9 de las capitales provinciales analizadas. Huesca lidera las bajadas previstas en España para este segundo trimestre con un -4,3 por ciento, seguida por dos capitales castellanoleonesas: Palencia (-3,6 por ciento) y Burgos (-1,6 por ciento). El modelo también pronostica ajustes a la baja en la mitad norte y en zonas costeras. Es el caso de Lugo, con una caída estimada del -1,7 por ciento, Alicante (-1,0 por ciento), Palma (-0,2 por ciento) y Pamplona (-0,2 por ciento). La lista de descensos la completan dos ciudades andaluzas con correcciones muy leves: Málaga (-0,2 por ciento) y Almería (-0,2 por ciento)