Ibercaja y la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) renuevan su convenio de colaboración

Ibercaja y la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) han renovado su convenio de colaboración - IBERCAJA

LOGROÑO, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja y la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) han renovado su convenio de colaboración para dar continuidad al patrocinio de la Guía de la Comunicación de La Rioja y el apoyo a la formación continua del colectivo. El acuerdo refuerza una relación de colaboración iniciada hace 25 años y que se mantiene anualmente.

José Ángel Pérez Álvarez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, y Ana Castellanos, presidenta de la Asociación de la Prensa, han formalizado la renovación.

Con este patrocinio, Ibercaja contribuye a sostener una herramienta de consulta para periodistas y profesionales de la comunicación, útil para localizar fuentes, identificar responsables y seguir los cambios que se producen en la sociedad riojana.

La edición de 2027, que tiene previsto su lanzamiento a comienzos del próximo año, será la número 37 en papel y la 27 en formato digital.

La Guía de la Comunicación reúne información de más de 6.000 entidades y de las personas vinculadas a ellas, desde administraciones y empresas hasta asociaciones y colectivos.

La versión digital permite, además, mantener actualizados los datos a lo largo del año. La entidad financiera colabora en el patrocinio de la Guía de la Comunicación desde 2012.

El acuerdo incluye asimismo el apoyo de Fundación Ibercaja al programa de formación continua de la APR. Ambas entidades mantienen así su compromiso con la actualización profesional de quienes trabajan en el ámbito de la comunicación.