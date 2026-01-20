Ibercaja cumple 90 años de historia en La Rioja y refuerza su compromiso con la cercanía y desarrollo territorio - IBERCAJA

LOGROÑO 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja cumple 90 años en La Rioja con la conmemoración de la apertura de su primera oficina en Logroño el 19 de enero de 1936. El inicio de esta trayectoria quedó documentado en la crónica local de la época, que recogió la inauguración de las oficinas de la entonces Caja General de Ahorros y Monte de Piedad de Zaragoza, en una sucursal abierta provisionalmente en la calle de la República (actual Portales) y atendida en sus comienzos por tres empleados.

Previamente, la entidad había sido fundada por la Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en 1873 y había iniciado sus actividades en 1876.

Con el objetivo de dotarse de una ubicación definitiva en la capital riojana, la entidad acordó adquirir el solar que ocupaba el antiguo seminario conciliar, en la esquina entre la calle Sagasta y el paseo del Espolón.

Allí situó sus oficinas en Logroño, en un momento en el que la presencia de las cajas de ahorros comenzaba a consolidarse como un actor relevante para el ahorro y la financiación en los territorios.

Durante los años cuarenta, la expansión en La Rioja se apoyó en dos palancas: la extensión de sucursales y agencias y la integración de otras entidades de la provincia.

En ese proceso, en 1942, absorbió el Monte de Piedad de Logroño y, en 1943, la Caja de Ahorros y Préstamos del Círculo Católico de Haro, lo que reforzó su implantación en el conjunto del territorio riojano.

Hoy, en 2026, Ibercaja dispone en La Rioja de 56 oficinas, 20 de ellas especializadas en el segmento agro, y mantiene presencia en 72 localidades, incluidas 25 atendidas mediante su servicio de oficina móvil (Ofibús).

La plantilla en la comunidad asciende a 183 empleados y la entidad atiende a cerca de 117.000 clientes, con un volumen de actividad superior a los 5.000 millones de euros.

José Ángel Pérez, director territorial de Ibercaja en La Rioja, Burgos y Guadalajara, subraya que "cumplir nueve décadas en La Rioja es la confirmación de un vínculo construido desde la cercanía y la confianza, acompañando a familias, autónomos y empresas en cada etapa", y añade que "el compromiso territorial de Ibercaja se traduce en servicio, capilaridad y apoyo al tejido productivo, con especial atención al mundo rural y al sector agroalimentario".

150 AÑOS DE IBERCAJA

Ibercaja cumplirá 150 años el próximo 28 de mayo y, en ese marco conmemorativo, la entidad impulsará a lo largo de un año un programa de actividades para celebrarlo, un calendario que se extenderá hasta mayo de 2027 y que se presenta como el eje central de una agenda diseñada para reforzar la presencia de la entidad en el territorio y acercar la efeméride a la ciudadanía.

El 90º aniversario de Ibercaja en La Rioja forma parte de las celebraciones de esta conmemoración.