Ibercaja renueva su apoyo a la Asociación de la Prensa de La Rioja con el patrocinio de la Guía de la Comunicación

José Ángel Pérez Álvarez, director territorial de Ibercaja, y Ana Castellanos, presidenta de la APR, han firmado esta mañana el convenio - ASOCIACIÓN DE LA PRENSA DE LA RIOJA

LOGROÑO 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Ibercaja y la Asociación de la Prensa de La Rioja (APR) han renovado su acuerdo de colaboración que contempla el patrocinio de la Guía de la Comunicación, un documento de consulta para los profesionales de la comunicación en la región.

José Ángel Pérez Álvarez, director territorial de Ibercaja, y Ana Castellanos, presidenta de la APR, han firmado esta mañana el convenio. De esta forma, se mantiene una colaboración que se extiende ya por 24 años. Desde la apertura de la sede de la APR en 2001, ambas instituciones han trabajado conjuntamente para impulsar este proyecto.

El patrocinio de Ibercaja de la Guía de la Comunicación -actualmente en su edición impresa; en la APP de la versión digital de la Guía; y en el capítulo de Empresas de la web http://www.guiadelacomunicaciondelarioja.com/-, se mantiene desde 2012.

La Guía, que ya cuenta con 35 ediciones, es una herramienta fundamental que documenta quién es quién en la sociedad riojana, proporcionando una visión dinámica del entramado social, económico y político de la región. Su próxima publicación está prevista para comienzos de 2026.

Además del acuerdo de colaboración para la Guía de la Comunicación, Ibercaja refuerza su compromiso con el desarrollo profesional del gremio de periodistas al sumarse, a través de Fundación Ibercaja, al programa de formación continua de la Asociación de Profesionales de la Comunicación (APR).

Esta iniciativa no solo proporciona a los profesionales del sector las herramientas y conocimientos más actuales, sino que también fomenta la actualización constante de competencias clave, permitiendo una mejor adaptación a los cambios del mercado laboral y una mayor competitividad.