Ibercaja de San Antón acoge desde este martes la exposición 'Enrique Oliván Torres. Retratos matemáticos. Óleo'

LOGROÑO, 2 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Exposiciones Ibercaja acoge una muestra que lleva por título 'Retratos matemáticos', que recoge una serie de retratos realizados al óleo pero de una forma diferente, con compás, tiralíneas, escuadra y cartabón.

"Esta exposición viene de muy atrás, de una idea que rondaba por mi cabeza desde hace casi 40 años cuando en clase de dibujo del instituto nos pidieron que hiciéramos un dibujo diferente en tinta china, utilizando el tiralíneas, el compás, la escuadra y el cartabón.

En aquel momento se me ocurrió hacer un retrato de una persona".

"El resultado me satisfizo tanto que me dije a mí mismo que algún día, cuando fuera capaz de ello debía preparar toda una serie de retratos con esa misma técnica pero con pintura al óleo, algo que en ese momento me parecía muy lejano". "Los años han pasado pero en la mente de los que amamos la pintura y el arte en general este tipo de ideas se enquistan y se convierte en una necesidad el hacerlas realidad.

La mejora de materiales y la gran cantidad de nuevas posibilidades que ofrecen ha llevado a que existan diferentes tipos de pinturas con las que poder trabajar".

Así descubrí un tipo de pintura al óleo que puede mezclarse con agua de manera que puedo diluirla y obtener una textura similar a la tinta china, lo cual me ha permitido realizar este proyecto tan ilusionante al que he llamado 'Retratos matemáticos" y en el que cada recta, cada curva están calculadas para que formen un todo que finalmente nos dé como resultado un retrato reconocible. "Invito al espectador a que disfrute de los retratos a la vez que comprueba que todo aquello que nos rodea y por ende todos nosotros estamos formados por líneas, rectas y curvas, de mayor o menor longitud".

"Podría decirse que las matemáticas nos rodean y que forman parte de nosotros mismos o que nosotros formamos parte de las matemáticas.

Nuestro cuerpo está calculado matemáticamente, nuestro rostro, nuestro retrato al fin y al cabo, es un retrato matemático" ha destacado al autor.

El artista Enrique Oliván Torres (Logroño, La Rioja 1969) ha estado rodeado siempre de un ambiente artístico en la familia desde muy niño ha ido, poco a poco, y a base de mucho trabajo, aprendiendo de forma autodidacta las diferentes técnicas del dibujo, la pintura y el grabado.

El dibujo y la pintura para quien lo lleva muy adentro se convierte en una pequeña obsesión y forma parte de su vida, de modo que tiene casi la obligación de dedicarle todo el tiempo que pueda. En ocasiones compaginándolo con otros trabajos y en ocasiones de modo exclusivo.

Ha participado en varias exposiciones colectivas hasta 2018 y en 2019 realizó su primera exposición individual en Logroño titulada 'Introspectiva' en la que exhibía una muestra de sus trabajos al óleo en los últimos 25 años.

Nuevos proyectos vendrán tras este, proyectos que se acumulan en la mente del pintor y que piden paso, que quieren salir al exterior, que quieren ser plasmados en un papel o un lienzo, proyectos que forman parte de la vida del pintor y que quieren formar parte de la vida de todas aquellas personas que puedan interactuar con ellos.