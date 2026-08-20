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LOGROÑO, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica y la Ribera del Ebro riojana en aviso naranja este viernes por lluvias, con acumulación de 40 litros por metro cuadrado a la hora, mientras que el resto de la comunidad está en riesgo amarillo por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo, según ha informado la

Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el aviso por lluvia en La Ribera del Ebro, con precipitación acumulada de 40 litros por metro cuadrado, se extiende entre las 19,00 y las 22,00 horas, con una probabilidad de entre el 40 y el 70 por ciento. En la Ibérica, con acumulación prevista de 30 litros por metro cuadrado, se desarrollará entre las mismas horas y con la misma probabilidad.

En el resto de La Rioja el riesgo es por tormentas, que pueden ir acompañadas de granizo y rachas fuertes de viento. Se extiende entre las 19,00 y las 22,00 horas.