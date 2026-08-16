La Ibérica riojana, en aviso amarillo por lluvias y tormentas

Archivo - Se esperan tormentas en la Ibérica riojana desde las 12:00 horas - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El aviso por lluvia continúa en La Rioja es domingo, pero sólo en la Ibérica riojana, donde se espera que venga acompañada con tormentas. El riesgo, tal y como ha indicado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es amarillo (peligro bajo).

La AEMET ha indicado que se espera, en La Ibérica, una precipitación acumulada de quince milímetros, desde las 12:00 y hasta las 19:59 horas de hoy, domingo 16 de agosto.

Además, y durante ese mismo periodo de tiempo, se esperan tormentas que pueden ir con precipitaciones localmente fuertes, y de granizo, y rachas muy fuertes de viento.

En toda España, las lluvias, las tormentas y las altas temperaturas pondrán este domingo en aviso a nueve comunidades autónomas en un día en el que Teruel (Aragón) y Castellón (Comunidad Valenciana) alcanzarán el nivel naranja por lluvias y tormentas.

El resto de avisos por lluvias y tormentas están en Granada y Jaén; Burgos, León, Palencia y Soria; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; y la Ibérica riojana. Además, hay avisos por calor en Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla; Mallorca; Salamanca; Lleida y Tarragona; Badajoz y Cáceres; y Ourense y Pontevedra.

AEMET espera una jornada inestable con la dana situada al suroeste de la Península. Los cielos estarán muy nubosos o cubiertos en el extremo norte, donde se registrarán precipitaciones débiles, que serán más abundantes en el interior.

A partir de las horas centrales del día, irán apareciendo nubes de evolución en buena parte del interior peninsular que dejarán precipitaciones y tormentas en zonas de montaña y no descarta que éstas puedan extenderse a zonas bajas.

De acuerdo con la predicción, las tormentas vendrán acompañadas de rachas de viento muy fuertes y de granizo. Además, se espera que sean de intensidad fuerte en los Pirineos y los sistemas Béticos, y en el bajo Ebro, incluso muy fuerte. Por último, se prevén algunas nubes bajas en los litorales de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Mientras tanto, los cielos estarán nubosos en el norte de las islas canarias de mayor relieve, donde podría registrarse alguna precipitación débil, y poco nubosos o despejados en el resto. A su vez, es posible que se den bancos de niebla matinales en el extremo norte y en el Estrecho.

TEMPERATURAS: ASCENSO

En lo que respecta a las temperaturas, AEMET avanza que las máximas subirán este domingo de forma generalizada, especialmente en Galicia, y bajarán en el noreste, el sueste, Málaga, Huelva y Canarias. De esta manera, se superarán los 35ºC en el cuadrante sudoeste, Baleares, las depresiones del noreste y de forma puntual en el suroeste de Galicia y en los litorales mediterráneos.

A su vez, las mínimas bajarán también en líneas generales, salvo en Extremadura, donde se esperan aumentos. Aun así, seguirá habiendo noches tropicales, en las que no se bajará de 20ºC, en amplias zonas del suroeste, los litorales mediterráneos y, puntualmente, el noreste y el Cantábrico.

Por último, el organismo estatal ha indicado que se espera viento flojo o moderado del norte en la mitad norte peninsular; cierzo moderado en el Ebro, y durante las primeras horas del día tramontana moderada en el Ampurdán.

En el suroeste soplará del sur de flojo a moderado; mientras que en la vertiente mediterránea y Baleares soplará del este y sureste moderado. En Canarias, el alisio será moderado, con posibles rachas muy fuertes en zonas expuestas.