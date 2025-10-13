La Ibérica riojana en aviso amarillo este martes por tormentas y lluvias con acumulación de 15 litros por metro cuadrado

LOGROÑO, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana entra este martes en aviso amarillo por tormentas y lluvias con acumulación de 15 litros por metro cuadrado, según ha informado SOS Rioja 112.

En concreto, el riesgo por lluvias, con esa acumulación de 15 litros por metro cuadrado, se extiende en la zona entre las 12,00 horas del martes y las 00,00 horas del miércoles. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso, del aviso por tormentas, será en la misma zona, la Ibérica riojana, y con la misma extensión temporal y las mismas probabilidades.