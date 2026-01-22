La Ibérica riojana en aviso amarillo este viernes por viento y nevadas que puede acumular hasta 5 centímetros de nieve

Archivo - La nieve ya ha llegado a La Rioja - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana en aviso amarillo, este viernes, por viento y nevadas que puede acumular hasta cinco centímetros de nieve, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, el riesgo por nieve, con acumulación de 5 centímetros en 24 horas, en la zona se extenderá, entre las 15,00 horas del viernes, y las 00,00 horas del sábado. Las acumulaciones por encima de 800 a 700 metros. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso, del aviso por vientos, se extiende de las 00,00 horas del viernes a la misma hora del sábado. Habrá rachas máximas de 80 kilómetros por hora, mientras que la probabilidad también será de entre el 40 y el 70 por ciento.