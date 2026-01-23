La Ibérica riojana, en aviso por nieve y viento con rachas máximas de 80 kilómetros hora

Archivo - Viento y nieve ponen en aviso a la Ibérica riojana - EUROPA PRESS - Archivo
LOGROÑO, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado para hoy, viernes 23 de enero, dos avisos de nivel amarillo (peligro bajo) en la Ibérica riojana dado que se esperan nieve y viento con rachas máximas de ochenta kilómetros hora.
Desde las 15:00 horas de hoy, se prevén nevadas, en la Ibérica, con acumulación de nieve en 24 horas de cinco centímetros que se producirán por encima de ochocientos a setecientos metros.
Esto ocasionará una situación de aviso amarillo por nieve que durará hasta las 23:59 horas y que se unirá a otro aviso, del mismo nivel, por viento con rachas máximas de ochenta kilómetros hora y durante el mismo tiempo.