La Ibérica riojana entrará este lunes en aviso amarillo por tormentas

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LOGROÑO 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana activará este lunes, 15 de junio, el riesgo amarillo por tormentas, de acuerdo con el Plan nacional de predicción y vigilancia de fenómenos meteorológicos adversos (METEOALERTA) de la AEMET recogido por SOS RIOJA 112.

En concreto, el aviso se activará desde las 14,00 horas de mañana hasta las 21,00 horas. Habrá probabilidad de rachas muy fuertes, sin descartar granizo.

Un aviso de nivel amarillo por tormentas indica que en la zona afectada se prevén tormentas fuertes. Dado el carácter de estos fenómenos existe la posibilidad de que se puedan producir tormentas de intensidad superior de forma puntual.