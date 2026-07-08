Personas se protegen del calor con un paraguas - Álex Zea - Europa Press

LOGROÑO, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana y la Ribera del Ebro en aviso amarillo este viernes por tormentas y altas temperaturas, que pueden poner los termómetros a 37 grados, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología.

En concreto, el riesgo en la Ibérica es por tormentas, que pueden ir acompañadas de rachas fuertes o muy fuertes de viento, sin descartar granizo. Se extenderá entre las 14,00 y las 22,00 horas. La probabilidad se sitúa entre el 40 y el 70 por ciento.

En el caso de la Ribera del Ebro, el aviso es por temperaturas máximas de hasta 37 grados. Se extenderá entre las 13,00 y las 21,00 horas. La probabilidad entre el 40 y el 70 por ciento.