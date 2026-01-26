La Ibérica riojana, en riesgo amarillo este martes por vientos fuertes

Archivo - Viento - María José López - Europa Press - Archivo
LOGROÑO, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Ibérica riojana estará este martes en situación de riesgo amarillo por fuertes vientos, según el último parte remitido desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
De acuerdo con estas informaciones, el aviso de nivel amarillo se extenderá entre las 00 y las 9 horas de mañana martes, con una probabilidad entre un 40 y un 70 por ciento de que se den estos fenómenos.
La previsión especifica que se pueden producir rachas de hasta 80 kilómetros por hora, que serán especialmente de viento del suroeste.