La Ibérica riojana, en riesgo amarillo este viernes por lluvias fuertes y tormentas

Archivo - La calle San Agustín de Logroño anegada por la tormenta - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 23 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Ibérica riojana estará en la tarde de mañana, viernes 24 de abril, en situación de riesgo amarillo por la posibilidad de que descarguen fuertes lluvias y tormentas, según el último parte emitido desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

De acuerdo con este parte, en el caso de las lluvias, se avisa de que la precipitación acumulada en una hora puede alcanzar 15 mm, entre las 16 y las 22 horas de mañana, con una probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de entre un 40% y un 70%.

En cuanto a las tormentas, con la misma horquilla horaria, entre las 16 y las 22 horas, y con igual probabilidad de que se produzcan estos fenómenos de entre un 40% y un 70%, se especifica que podrán ir acompañadas de granizo y rachas de viento localmente muy fuertes.