El Ideal de Calahorra acogerá el día 30 el estreno de la adaptación de 'Las ratas' de Delibes por la Compañía La Rural

Estreno en Calahorra de la adaptación de 'Las ratas', de Miguel Delibes - LA RURAL

LOGROÑO, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Ideal de Calahorra acogerá el próximo domingo, día 30 de noviembre, a partir de las 19 horas, el estreno oficial de la adaptación teatral de la novela 'Las ratas', de Miguel Delibes a cargo de la Compañía La Rural, con el actor riojano Javier Martínez-Losa Zapata al frente.

Martínez-Losa es director de la compañía y ha sido también el autor de la dramaturgia de este espectáculo, que tiene una duración de 80 minutos, con un único intérprete -de nuevo, él mismo-, y que está dirigido tanto a público adulto como joven.

Como explica Martínez-Losa, "Delibes, coartado en su libertad de expresión a la hora de denunciar la postración del medio rural castellano desde el periódico que dirige, 'El Norte de Castilla', busca las vueltas a la censura y escribe la novela 'Las ratas', una visión descarnada y trágica de la tierra y las gentes de Castilla y del mundo rural español de mediados del siglo pasado".

El clima, el medio geográfico y la inmutable estructura social establecida "determinan de modo decisivo -como el inapelable destino en las tragedias clásicas- el ser y el existir de los vecinos de un pequeño pueblo, cuya pobreza, en algunos casos, les obliga a tener que alimentarse de ratas de río para sobrevivir".

Entre todos los personajes del relato, elementales y broncos, "surge la milagrosa figura del Nini, niño que vive junto a su padre en una cueva y que sabe de la naturaleza y su entorno más que nadie; su candidez se eleva por encima de la sórdida realidad que le rodea".

"Como un auténtico símbolo del bien sobre el mal, de la pureza y la astucia contra la miseria, el Nini se erige en el único bastión contra la tragedia que se cierne y acaba desencadenándose sobre el pueblo y sus habitantes", señala.

'Las ratas', publicada en 1962, "es una denuncia de la pobreza y el olvido en que vivían los pueblos castellanos de la posguerra". A través del personaje del Nini, "un niño sabio y sensible que sobrevive junto a su padre -el Ratero- en condiciones de extrema dureza, Delibes retrata la lucha por la dignidad y el vínculo profundo entre el ser humano y la naturaleza".

Esta adaptación teatral "se concibe como un homenaje a la memoria de nuestros antepasados -abuelos, abuelas, padres y madres-, a sus modos de vida y a la sabiduría popular que se transmitía de generación en generación".

La puesta en escena, interpretada por un solo actor que encarna al Nini y a todos los personajes de la historia, se inspira en la tradición oral: una narración "a la antigua usanza", como aquellas que se compartían al calor de la lumbre, donde la palabra era vehículo de memoria y comunidad.

"Asistimos pues a un acto de memoria viva, una conversación íntima entre el público y el narrador. Esta propuesta escénica busca, por tanto, mantener viva la herencia literaria y humana de Delibes, acercando su mensaje a nuevas generaciones mediante un lenguaje teatral íntimo, directo y evocador", señala el responsable del montaje.

El montaje pretende "no solo rendir tributo y homenaje sincero a una de las voces más auténticas de la literatura española, sino también preservar la memoria colectiva de un mundo rural que, aunque desaparecido en gran parte, sigue formando parte esencial de nuestra identidad cultural".

"Con esta adaptación queremos invitar al público a escuchar, a recordar y a reconocerse en esas voces humildes que también son las nuestras", finaliza Javier Martínez-Losa.