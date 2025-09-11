IER y Ars Hispana recuperan la ópera española 'Padilla o El asedio de Medina' tras 180 años de olvido - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO, 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) y la editorial Ars Hispana presentan la primera edición crítica de 'Padilla o El asedio de Medina', ópera nacional de Joaquín Espín y Guillén (1812-1881) con libreto de Gregorio Romero Larrañaga, cuyas partituras se dieron por perdidas durante décadas hasta su redescubrimiento en 2017, dentro del Legado Miguel Salvador Carreras, conservado en la actualidad en el IER.

Esta publicación, fruto de un exhaustivo plan de investigación del Instituto de Estudios Riojanos, recupera una obra clave en los intentos de crear una ópera nacional española en el siglo XIX.

La edición, realizada por Teresa Cascudo García- Villaraco, incluye los cinco primeros números de la ópera -los únicos que llegaron a estrenarse el 9 de julio de 1845 en el Teatro del Circo de Madrid- junto con un completo estudio introductorio que contextualiza la obra en el panorama musical y político de la España isabelina.

La publicación está disponible en formato impreso y digital a través de www.arshispana.com

UN HALLAZGO DE IMPORTANCIA PATRIMONIAL

Las fuentes manuscritas de esta composición, localizadas en el Legado Salvador Carreras cedido al IER por sus descendientes, incluyen copias de las partituras orquestales completas, datadas en 1845 y 1881, así como las partes de estudio y la partitura del maestro de coros.

Este descubrimiento ha permitido reconstruir parcialmente una obra que el propio Gioachino Rossini, tío político del compositor y autor de la célebre ópera El Barbero de Sevilla, elogió en una carta de diciembre de 1845.

Entre la tradición italiana y el nacionalismo español 'Padilla o El asedio de Medina' representa un momento crucial en los intentos de establecer una ópera en lengua española que pudiera competir con el dominio del repertorio italiano.

La obra, basada en un libreto escrito originalmente en castellano, se inspira en el episodio histórico de la Guerra de las Comunidades de Castilla (1520-1522), también conocida como Revuelta de los Comuneros. Sus autores combinaron las convenciones del melodrama italiano con las del teatro político español de mediados del XIX, transformándolas en la expresión artística de las aspiraciones liberales de la época.

El estreno parcial de 1845 contó con figuras internacionales como Isabella Ober- Rossi y Enrico Tamberlick, y fue ampliamente comentado por la prensa madrileña, que presentó a Espín y Guillén como uno de los fundadores más destacados de la ópera nacional española.

SOBRE LA RESPONSABLE DE LA EDICIÓN

Teresa Cascudo García-Villaraco es Profesora Catedrática del Área de Música de la Universidad de La Rioja y Directora Académica del Área de Patrimonio Regional en el Instituto de Estudios Riojanos.

Con más de 80 publicaciones académicas indexadas y publicadas en cuatro idiomas y participación en una docena de proyectos de investigación financiados, es una autoridad reconocida en el estudio de la música española y portuguesa de los siglos XIX y XX.

Su trabajo de edición crítica de 'Padilla o El asedio de Medina' representa la culminación de años de investigación sobre las relaciones entre música y política en la España decimonónica y combina el rigor académico con la voluntad de devolver al repertorio una obra fundamental del patrimonio lírico español.