El IER contará con 1,4 millones para intensificar investigación y divulgación en su 80 cumpleaños

Archivo - Sede del IER (Instituto de Estudios Riojanos) en Portales - EUROPA PRESS - Archivo

LOGROÑO, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) contará con 1,4 millones de euros para intesificar sus labores de investigación y divulgación con motivo de la celebración, el próximo 2026, de su ochenta cumpleaños.

El Consejo de Gobierno ha aprobado, en la mañana de hoy, el plan de actuaciones del IER para el 2026; "un año especial para este Instituto, ya que va a cumplir nada más nada menos que ochenta años", ha informado el portavoz del Gobierno, Alfonso Domínguez.

Ha avanzado, para ese año, "una intensa actividad que va a permitir actualizar, organizativa y tecnológicamente, la actividad del Instituto de Servicios Riojanos".

Actividad que, además, "tiene también un contenido académico relevante, con una intensa actividad en congresos, ciclos, jornadas científicas, cursos, colaboraciones institucionales y congresos de gran alcance como, por ejemplo, el dedicado a Rafael Azcona".

Se suma, ha trasladado, "un intenso calendario editorial con monografías y revistas" así como "una importante actividad en materia de investigaciones y de protección de nuestros investigadores".

Incorpora además, como novedad, desde este año 2026, la primera edición del Premio Instituto de Estudios Riojanos a la trayectoria investigadora.

Su objetivo es "reforzar el prestigio científico y la proyección del instituto" y se une a "la recuperación, también en este año 2026, del premio Rafael Arcona para estudios en el ámbito cinematográfico, coincidiendo con el centenario del nacimiento del genial guionista".