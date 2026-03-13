IER impulsa en el Espacio Sagasta de Torrecilla en Cameros una exposición con las ilustraciones del cómic del político

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud, José Luis Pérez Pastor, inaugura la exposición ‘Sagasta’ - GOBIERNO RIOJANO

LOGROÑO 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Cultura, Turismo, Deporte y Juventud y presidente del Instituto de Estudios Riojanos (IER), José Luis Pérez Pastor, ha inaugurado en Torrecilla en Cameros la exposición 'Sagasta', producida por el propio IER y centrada en la figura del ilustre político riojano Práxedes Mateo Sagasta.

En el acto han participado también el alcalde de la localidad, Sergio Martínez; el ilustrador Pedro Espinosa; y escolares del Colegio Rural Agrupado 'Cameros Nuevo', que han recibido un ejemplar del cómic que protagoniza la muestra. El Espacio Sagasta, ubicado en dependencias municipales de Torrecilla en Cameros, acogerá la exposición del 14 de marzo al 6 de abril, en horario de 9 a 14 horas.

La propuesta reúne las 24 ilustraciones originales creadas por Pedro Espinosa y César Herce específicamente para el cómic editado por el IER y el Instituto Riojano de la Juventud con motivo de la conmemoración del Año Sagasta.

La muestra propone un acercamiento divulgativo y contemporáneo a uno de los grandes referentes de la política española del siglo XIX a través del lenguaje del cómic, combinando el rigor histórico con una narrativa visual accesible para todos los públicos.

Esta exposición ya pudo verse el pasado mes de enero en el marco del Festival Actual 2026 y continúa ahora su recorrido en el propio municipio natal de Sagasta, reforzando así el objetivo de acercar su figura y su legado político e intelectual a la ciudadanía. La programación se completará con la presentación pública del cómic, que tendrá lugar el sábado 14 de marzo, a las 18 horas, en dependencias del Ayuntamiento de Torrecilla en Cameros con la presencia de sus autores.

Durante el acto se podrán adquirir ejemplares de la publicación, que podrán ser firmados e ilustrados por Pedro Espinosa y César Herce. Además, el cómic está disponible en la librería del Instituto de Estudios Riojanos (calle Portales, 2) y también puede adquirirse a través de la página web del IER.