El IER impulsa 'MandaLa Rioja', un proyecto educativo y artístico para acercar el patrimonio a los escolares riojanos - GOBIERNO DE LA RIOJA

LOGROÑO 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos presenta 'MandaLa Rioja - Colorea tu cultura', un innovador proyecto educativo, artístico y cultural que invita a niños, jóvenes y familias a descubrir y reinterpretar el patrimonio cultural de La Rioja a través de la creatividad.

Desarrollado por el equipo de Educar sin Varita Mágica y con la colaboración de la Asociación Pro-Infancia Riojana (APIR), el proyecto propone la creación de ilustraciones originales en blanco y negro pensadas para ser coloreadas, inspiradas en elementos del patrimonio cultural de La Rioja: tradiciones, paisajes, símbolos, historia o imaginario colectivo.

'MandaLa Rioja' plantea el proceso creativo como una herramienta educativa en sí misma, priorizando la experiencia sobre el resultado. A través del dibujo y el coloreado, se fomenta la expresión artística, la atención plena, el bienestar emocional y el desarrollo de una mirada simbólica sobre el entorno cultural.

Las ilustraciones seleccionadas formarán parte de una publicación final editada por el IER, que contará con versión impresa y digital, y en la que se reconocerá la autoría del alumnado y de las entidades participantes.

El proyecto destaca por su carácter voluntario, flexible y adaptable, lo que facilita su integración en distintos contextos: aulas, actividades extraescolares, proyectos educativos o dinámicas familiares. De este modo, se busca implicar al conjunto de la ciudadanía en una propuesta que combina educación, cultura y creatividad.

Desde el Instituto de Estudios Riojanos se anima a centros educativos, asociaciones y familias a sumarse a esta iniciativa colectiva, que pretende poner en valor el talento creativo y reforzar el vínculo con el patrimonio cultural de La Rioja desde una perspectiva contemporánea y participativa.

El procedimiento es sencillo: seleccionar elementos del patrimonio cultural de La Rioja; transformar -con ayuda de la IA y siguiendo las instrucciones- cada elemento en una ilustración artística en blanco y negro, pensada para ser coloreada; y enviar la propuesta a través del formulario habilitado para ello.

La fecha límite de envío de propuestas es el 22 de junio de 2026. La comunicación de los resultados a los participantes se realizará esa semana, antes de que finalice el curso. La presentación del libro de mandalas se prevé para el mes de septiembre, con el inicio del nuevo curso escolar.

Toda la información está disponible en el apartado Educación de la web del IER www.larioja.org/ier