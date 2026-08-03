El IER presenta el libro 'Para no olvidar', investigación sobre la desaparición de Mansilla de la Sierra bajo las aguas - IER

LOGROÑO 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Estudios Riojanos (IER) presentará el próximo 11 de agosto, a las 20,00 horas, en la Casa de Islas de Mansilla de la Sierra, el libro Para no olvidar. Memorias de Mansilla de la Sierra (1927-1960), de los investigadores Luis Vicente Elías y Benjamín Blanco.

La publicación reconstruye, a partir de documentación inédita y de los testimonios de los últimos vecinos del antiguo pueblo, la historia del proceso que culminó con la construcción del embalse y la desaparición de la localidad bajo sus aguas.

Editada por el Instituto de Estudios Riojanos, la obra recorre el periodo comprendido entre las primeras noticias sobre el proyecto del pantano, en 1927, y su inauguración, en 1960. Concebida como un homenaje a los mansillanos que tuvieron que abandonar sus hogares, combina una exhaustiva investigación documental con los testimonios de una docena de vecinos nacidos en el antiguo pueblo que aún viven, cuya memoria constituye hoy una fuente histórica de extraordinario valor.

La investigación aporta, además, documentación inédita localizada especialmente en el Archivo de la Confederación Hidrográfica del Ebro, como las primeras propuestas que contemplaban construir el embalse en Ventrosa o en Anguiano antes de optar definitivamente por Mansilla de la Sierra.

Más allá del caso concreto de Mansilla, la obra sitúa esta historia en el contexto de los cerca de 500 pueblos españoles desaparecidos bajo las aguas de los embalses durante el siglo XX, un proceso que afectó a alrededor de 50.000 familias y dio lugar a uno de los mayores episodios de desplazamiento interior de la historia reciente de España.

PROFUNDAS TRANSFORMACIONES SOCIALES

La publicación analiza las profundas transformaciones sociales, económicas y territoriales provocadas por la construcción del embalse. Examina también el proceso de ejecución de la presa, el trabajo desarrollado por presos políticos, la construcción del nuevo núcleo urbano, las dificultades que afrontaron los vecinos para recibir las indemnizaciones y los proyectos iniciales que contemplaban su traslado a pueblos de colonización.

Asimismo, incorpora el tratamiento que recibió este proceso en la prensa de la época, el inventario de los bienes recuperados del antiguo pueblo y una amplia cronología que permite seguir, paso a paso, los acontecimientos vividos por los cerca de 700 habitantes de esta localidad del Alto Najerilla.

El volumen, de 246 páginas, que constituye el número 20 de la colección Nuestros Pueblos, ya puede adquirirse en la librería del Instituto de Estudios Riojanos (Portales, 2, Logroño) y a través de la página web del Instituto (www.larioja.org/ier).

Con esta publicación, el Instituto de Estudios Riojanos continúa ampliando la colección Nuestros Pueblos, dedicada al estudio y la difusión de la historia, el patrimonio y la memoria de los municipios riojanos mediante investigaciones basadas en fuentes documentales y testimonios de primera mano.

LOS AUTORES

Benjamín Blanco Rocandio (Canales de la Sierra, 1969) es licenciado en Periodismo por la Universidad del País Vasco. Ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria profesional en Diario La Rioja, donde desempeñó, entre otras responsabilidades, las de editor de Cultura y responsable de los suplementos del periódico.

En la actualidad centra su labor en la investigación histórica y etnográfica, de la que han surgido obras como El camino de la legua. Titiriteros y comediantes por los pueblos de La Rioja, De Segeda a Canales, una historia más allá de la leyenda o La caza tradicional en la sierra riojana (1920-1970).

Luis Vicente Elías Pastor (Logroño, 1949) es doctor en Antropología y especialista en cultura tradicional. Ha desarrollado una amplia trayectoria investigadora centrada en la trashumancia, el patrimonio etnográfico y la cultura de la vid y del vino, campos en los que ha publicado más de medio centenar de libros desde su primera obra, Arquitectura popular de La Rioja (1978).

A lo largo de su carrera ha dirigido la Fundación Caja Rioja, ha impulsado diversos proyectos museográficos y de investigación vinculados al patrimonio cultural y actualmente continúa desarrollando estudios sobre el paisaje histórico del viñedo y la cultura del vino.

Su vinculación con el Alto Najerilla ha dado lugar a investigaciones sobre la caza tradicional en la sierra riojana y, ahora, sobre la historia de la construcción del pantano de Mansilla de la Sierra.